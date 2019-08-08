Ольга Павлова: Необходимо поддержать работников почты, отвечавших за доставку пенсии на селе

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Работники почты, отвечающие за доставку пенсий в селах, нуждаются в мерах социальной поддержки. В числе прочего им необходимо установить доплату к пенсии. Об этом заявила депутат Государственной Думы России от Татарстана Ольга Павлова.

«Сегодня прорабатывается вопрос об установлении сельским почтальонам доплат к пенсии. Считаю, что работники почты, отвечавшие за доставку пенсии лично в руки пенсионерам, выполняли важную социальную функцию государства. Порой эта работа была для них опасной. При этом уровень заработной платы работников почты, особенно почтальонов, остается невысоким. Именно поэтому их необходимо поддержать и установить доплату к пенсии. Будем работать над этим», – сказала парламентарий.

Госдума РФ завершила работу до сентября текущего года, но депутаты уже готовят законодательные инициативы к предстоящей осенней сессии. Законопроект, касающийся поддержки работников почты, планируется рассмотреть в рамках реализации новой государственной программы комплексного развития села.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.