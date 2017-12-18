Татар-информ

8 августа 2019, 16:00

Официальная хроникаСпорт

Рустам Минниханов примет в Казанском Кремле победителей Универсиады в Неаполе и чемпионатов мира

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Официальная хроникаСпорт

Рустам Минниханов примет в Казанском Кремле победителей Универсиады в Неаполе и чемпионатов мира

Фото: архив

На летней Универсиаде 2019 года спортсмены из Татарстана завоевали 14 медалей – две золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в День физкультурника примет в Казанском Кремле победителей престижных международных турниров и вручит им заслуженные награды. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Десятого августа в стране отмечается день физкультурника. По этому случаю в Казанском Кремле запланирована встреча Президента республики с победителями и призерами международных спортивных соревнований, в частности, XXX летней Универсиады в Неаполе, чемпионатов мира, Европейских игр. Помимо спортсменов приглашены и тренеры победителей. Рустам Нургалиевич поприветствует всех и вручит награды», – рассказала Галимова.

На XXX Всемирной летней универсиаде, которая проходила в Неаполе с 3 по 14 июля 2019 года, честь Татарстана в составе сборной России защищали 19 спортсменов из шести высших учебных заведений республики. По итогам соревнований в активе татарстанских спортсменов оказалось 14 медалей, в том числе две золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых.

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