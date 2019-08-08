Молодежную сборную России по гребле сформируют по итогам турнира в Казани

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). По итогам проходящих в Казани первенства России и Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ будет сформирована молодежная национальная сборная. Об этом рассказал директор Центра спортивной подготовки Министерства спорта Татарстана Михаил Смолкин.

«Приехали многие регионы России, Татарстан также представлен семью спортсменами. Соревнования являются знаковыми, так как по их итогам будет сформирована молодежная сборная страны», – прокомментировал проведение турнира в столице РТ глава Центра спортподготовки.

При этом Смолкин рассказал, когда Казань сможет принять соревнования не только общероссийского, но и международного масштаба.

«Это зависит от международной федерации и от заявки федерации России. Есть определенный регламент, который нужно пройти. Как только мы его выполним, тогда и можно будет говорить о международных турнирах. У нас хорошая инфраструктура, большое количество бассейнов. Во многом благодаря Универсиаде все объекты соответствуют стандартам», – объяснил он.

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