Борьба за звание мастера спорта среди гребцов на байдарках и каноэ началась в Казани

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани стартовали первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. Отличившиеся юноши и девушки станут мастерами спорта.

Церемония открытия турнира началась с выступления народного танцевального коллектива, который поразил зрителей красотой и грацией артистов. Из официальных лиц на мероприятии присутствовали директор Центра спортивной подготовки Министерства спорта РТ Михаил Смолкин, директор федерального спортивно-тренировочного Центра гребных видов спорта Альберт Каримов и главный судья соревнований, судья всероссийской категории Владимир Дубоскин.

Михаил Смолкин поздравил участников с открытием соревнований и пожелал всем спортсменам показать хорошие результаты. «Казань – гостеприимный город, обладающий превосходным каналом. Отличившиеся спортсмены получат звание мастера спорта», – отметил он.

Татарстан на соревнованиях представляют семь спортсменов: Булат Хамидулин, Динар Байрамгалеев, Никита Лёвин, Ильсаф Мухаметзянов, Кирилл Николаевский, Сергей Пучков и Родион Романов. Всего же стартовавший в Казани турнир объединил примерно 300 юношей и девушек из 25 регионов России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.