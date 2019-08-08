Проект «Мобильные поликлиники» для обследования сельского населения заработал в Татарстане

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Первая из четырех мобильных медицинских станций для диспансеризации населения заработала сегодня в Тетюшском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Проект «Мобильные поликлиники» позволит медикам республики обследовать жителей даже самых отдаленных деревень и поселков Татарстана.

Всего Татарстан закупил четыре мобильных комплекса с кабинетами терапевта, невролога, уролога, хирурга, акушера-гинеколога, офтальмолога, оснащенных современным переносным диагностическим, лабораторным оборудованием.

Мобильные поликлиники закрепили по зонам обслуживания за Республиканской клинической больницей, Городской клинической больницей №7, Больницей скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Альметьевской ЦРБ.

Сегодня диспансеризацию прошли первые 50 жителей Тетюшского района Татарстана. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сегодня лично проверил работу мобильной поликлиники.



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