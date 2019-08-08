Лжесотрудники банка похитили у двух жительниц Татарстана почти 800 тысяч рублей

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Аферисты похитили со счетов жительниц Татарстана почти 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне в полицию Альметьевска обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный позвонил ей, представился сотрудником банка и запросил данные счета, чтобы якобы предотвратить несанкционированное снятие средств.

«Ничего не подозревающая девушка, думая, что говорит с сотрудником банка, перечислила на счет злоумышленника 183 тысячи рублей», – рассказали в полиции.

В этот же день аналогичное преступление произошло в Челнах. Аферист, представившись работником банка, завладел 599 тысячами рублей 20-летней жительницы города.

Установлено, что оба номера зарегистрированы в Москве.

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