Лжесотрудники банка похитили у двух жительниц Татарстана почти 800 тысяч рублей

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Аферисты похитили со счетов жительниц Татарстана почти 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Накануне в полицию Альметьевска обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный позвонил ей, представился сотрудником банка и запросил данные счета, чтобы якобы предотвратить несанкционированное снятие средств.
«Ничего не подозревающая девушка, думая, что говорит с сотрудником банка, перечислила на счет злоумышленника 183 тысячи рублей», – рассказали в полиции.
В этот же день аналогичное преступление произошло в Челнах. Аферист, представившись работником банка, завладел 599 тысячами рублей 20-летней жительницы города.
Установлено, что оба номера зарегистрированы в Москве.