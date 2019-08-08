(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Челнинку на три месяца отправили в колонию за долг по алиментам в 330 тысяч рублей, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В рамках исполнительных производств за неуплату алиментов неплательщица привлекалась к административной ответственности. Отбыв наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, гражданка не приступила к выплате алиментов и была привлечена к ответственности уголовной», – рассказала Халимова.

В итоге суд отправил 41-летнюю женщину в колонию-поселение.

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