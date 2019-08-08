Татар-информ

8 августа 2019, 20:26

Общество

В дни проведения WorldSkills Kazan ограничат движение грузовиков по автодороге Аэропорт – Столбище

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Общество

В дни проведения WorldSkills Kazan ограничат движение грузовиков по автодороге Аэропорт – Столбище

Ограничения движения для грузового транспорта будут действовать с 6.00 до 22.00.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В период проведения чемпионата WorldSkills Kazan 2019 введут временное ограничение движения для грузового транспорта по автодороге Аэропорт – Столбище, сообщает Миндортранс РТ.

«Ограничение действует 22 – 27 августа с 6.00 до 22.00. Просим водителей грузового транспорта заранее планировать свой маршрут на данный период», – говорится в сообщении министерства.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям. 

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