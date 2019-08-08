Правительство РФ выделит около 4 млрд рублей на реставрацию воинских захоронений в городах России

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Правительство РФ готовит новую федеральную целевую программу, направленную на обустройство мест захоронений воинов, павших на Великой Отечественной войне. В ближайшие шесть лет в России планируется отреставрировать свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, о чем сегодня сообщил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства страны.

«В ближайшие шесть лет предстоит восстановить свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, установить более 6 тыс. памятных знаков. Эта работа должна идти по всей стране», – сказал Медведев. Он отметил, что воинские захоронения, которые требуют восстановления, расположены практически на всей территории России. Работа по их реставрации потребует объединения усилий исполнительной власти центра и регионов, общественных организаций, поискового сообщества.

«Средства на эти цели – 4 млрд рублей, это федеральные средства. И, конечно, регионы должны будут внести свою лепту. Общий объём финансирования составит 5,35 млрд рублей. Ежегодно в рамках программы регионами будут осваиваться субсидии», – пояснил Медведев. По его словам, объем субсидий будет варьироваться от 300 млн до 900 млн рублей. Отбор заявок на их выделение будет проводиться на конкурсной основе.

По данным общественной молодежной организации «Объединение “Отечество“» РТ, в Татарстане воинские захоронения расположены в 13 населенных пунктах, где в годы войны находились госпитали. Больше всего павших воинов похоронено на кладбищах Казани.

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