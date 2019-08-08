Татар-информ

8 августа 2019, 19:50

Общество

В ряде домов Советского района Казани понизят давление воды

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Общество

В ряде домов Советского района Казани понизят давление воды

Напор воды окажется уменьшен почти на целые сутки.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В ряде домов Советского района Казани почти на целые сутки, с 9 часов 9 августа до 6 часов 10 августа, понизят давление воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Напор воды окажется уменьшен по таким адресам, как ул. Гвардейская, дд. 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 40, 44, 46а, 46а/1, 48 корп. 1 и 2, 50, а также нечетные номера с № 1 по № 53/5, ул. Академика Губкина, дд. 4а, 6, 8 и 10, ул. Николая Ершова, дд. 62б, 62в корп. 1 и 2, 62г, 62д корп. 1 и 2, ул. Космонавтов, д. 63, нечетные номера с № 7 по № 59, четные с № 6в по № 44 (кроме домов №№ 6а и 8), ул. Аделя Кутуя, дд. 9, 16, 16/1, 33, 35, 37, 37/23, 39, 39а, 41, 42/31, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46/1, 46/2, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 84, 84а, 86, 86а, 86б, 86в, 86д, 86/1, 86/2, 83/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86а корп. 2, 90, 90 корп. 1, 104, 104а, 104б, 106, 110а, 110б, 110в, 110г и 114.

Кроме того, понижение давления воды затронет дома, расположенные по улицам Аэропортовская, Бондюжская, Волочаевская, Гастелло, Наки Исанбета, Габдуллы Кариева, Курская, Патриса Лумумбы, Лучезарная, Макаренко, Октябрьский городок, Разведчика Ахмерова, Марины Расковой, Седова, Спортивная, Толбухина, Тулпар, Цимлянская и Шуртыгина.

Причиной понижения давления воды станут работы, проводящиеся на водопроводных сетях, отмечается в сообщении.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани. 

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