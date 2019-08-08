(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Татарстане автоинспекторы устроили облаву на водителей, пользующихся телефоном за рулем, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В республике началось профилактическое мероприятие "Мобильник", в рамках которого сотрудники ГИБДД уделят особое внимание нарушениям правил использования телефона водителями транспортных средств», – рассказали в автоинспекции.

По их информации, основной причиной аварийности на дорогах по-прежнему является человеческий фактор, в том числе использование мобильного телефона водителями во время движения, из-за чего реакция автовладельца замедляется практически вдвое. Только за первое полугодие было пресечено более пяти тысяч таких нарушений.

УГИБДД МВД по РТ напоминает водителям о необходимости неукоснительно следовать ПДД, призывает их быть внимательными и осторожными.

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