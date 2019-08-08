В Татарстане осужденные на принудительные работы заработали для государства почти 900 тысяч рублей

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Осужденные из казанского исправительного центра заработали для государства почти 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«За 15 месяцев существования Исправительного центра №1 осужденные, отбывающие тут наказание в виде принудительных работ, принесли в доход государства 860 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Принудительные работы, как новый вид наказания, начали применять в России с 2017 года. Данный вид наказания ввели для гуманизации уголовного законодательства.

«Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые», – отметили в УФСИН.

На срок от двух месяцев до пяти лет осужденного привлекают к труду, а часть его зарплаты удерживают в доход государства.

В Татарстане центр исправительных работ размещен в здании № 269 на Тэцевской улице. По данным на 1 июля в нем содержался 141 осужденный, из них – 134 мужчины и 7 женщин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.