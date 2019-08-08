Казанцам предлагают создать для конкурса творческую работу о своем дворе

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Казанцам предлагают создать творческую работу о своем дворе и отправить ее на конкурс, проводимый региональной общественной организацией РТ «Под крылом семьи». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На конкурс можно предоставить рисунок, фотографию или видеоролик. Для рисунков тема звучит как «Наш двор: двор моей мечты», для фотографий — «Наш двор — территория добрососедства». Фотографам предлагают отразить душевность соседских отношений, дворовые мероприятия и предложить улучшения для пространства.

Организаторы предлагают следующие темы для конкурсных видеороликов: «Наш двор: чистый двор — уютный город», «Наш двор: спортивный двор — здоровый город», «Наш двор: добрый двор — гостеприимный город», «Наш двор — территория добрососедства», «Наш двор: здесь живет известный человек».

Работы принимают до 1 сентября по электронной почте nachdvor.rt@yandex.ru.

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