Гузель Удачина будет вести прием в Казанском хосписе по вопросам помощи больным детям

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов и уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, детский правозащитник каждый месяц будет проводить специальный прием в Казанском хосписе, посвященный оказанию помощи больным детям.

«Нашему сотрудничеству на самом деле уже много лет. Мы часто обращаемся в аппарат уполномоченного по правам ребенка за консультацией по поводу наших подопечных, которые нуждаются в социальной и юридической помощи. Договор лишь официально закрепляет нашу совместную работу», – отметил Владимир Вавилов после подписания документа.

Начиная с сегодняшнего дня Гузель Удачина будет принимать родителей детей-инвалидов, которые находятся на патронаже Казанского хосписа. Чаще всего родителей волнуют нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их необходимыми лекарствами и средствами реабилитации, вопросы инклюзивного образования.

«Бывают и такие ситуации, когда мы вынуждены заявлять о нарушении прав ребенка родителями и отслеживать ситуацию до разрешения проблемы», – рассказал Вавилов, упомянув историю с 9-летней Полиной из Зеленодольска. Девочка поступила в Казанский хоспис из многодетной семьи в состоянии крайнего истощения. Сейчас для Полины ищут опекуна, ситуация находится под личным контролем Гузель Удачиной.

Сегодня к уполномоченному по правам ребенка обратились матери по вопросам изменения жилищных условий, предоставления семьям с детьми-инвалидами социальной ипотеки и получения путевок в санаторий для прохождения реабилитации.

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