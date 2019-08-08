В Казани ищут водителя троллейбуса, в салоне которого травмы получила пожилая женщина

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Казани ищут водителя троллейбуса, в салоне которого травмы получила 80-летняя пассажирка, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 15.00 на перекрестке улиц Тульская и Фермское шоссе произошло падение 80-летней пассажирки в салоне троллейбуса. Водитель с места происшествия уехал», – рассказали агентству в ГИБДД.

Медики диагностировали у пожилой женщины ушибы грудной клетки.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.