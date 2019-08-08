МЧС РТ: Вызов на пожар на один из заводов в промзону Нижнекамска оказался ложным

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Вызов на пожар на один из заводов в промзону Нижнекамска оказался ложным. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В СМИ появилась информация, что в Нижнекамске в одном из цехов завода бензинов вспыхнул пожар.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вызов оказался ложным.

«Сообщение о задымлении на промзоне Нижнекамска поступило сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. Вызов оказался ложным, подразделениям с места был дан отбой», – уточнили в МЧС.

Как удалось установить, белый дым над промзоной оказался выпуском пара через спускное устройство во время плановых работ.



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