(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Молодые режиссеры из Казани могут выиграть миллион рублей за короткометражный фильм. Для этого нужно отправить свою работу на конкурс «А4», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Фильм должен быть на одну из тем, которые предложены на официальном сайте конкурса, и длиться не более пяти минут. Работы принимают до 30 сентября, а победителя объявят на церемонии закрытия Фестиваля уличного кино в Москве.

Экспертами конкурса «А4» выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лед», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.

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