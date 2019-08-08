Российский рынок акций на закрытии снижался, следуя резкому падению на мировых рынках

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Вчера российский рынок акций, несмотря на рост в ходе дневных торгов, в конце торгового дня закрылся в минусе — индекс РТС опустился на 0,7% до 1 284 пунктов, а индекс Московской биржи потерял 0,3% до 2 674 пунктов — повторив дневную динамику американского и европейских рынков. Европейские рынки ближе к закрытию немного подросли, прервав четырехдневное снижение (индекс StoxxEuro600 прибавил 0,2%). Большая неопределенность на глобальных рынках сохраняется, и инвесторы все еще устремляют свои взоры на защитные активы: золото торгуется на шестилетних максимумах (+1,4% до $1 500/унцию), серебро все еще растет (+3,0% до 17,10) и торгуется на уровне годовых максимумов. На рынке большим спросом пользуются облигации. Из-за пессимизма на мировых рынках и слабого спроса цены на нефть снижаются (Brent −4,6% до 56,23). Курс рубля (- 0,1% до 65,33 руб.) остается сильным.

Ожидается, что российский рынок акций сегодня восстановится на фоне улучшения настроения на мировых площадках в связи с тем, что Китай предпринимает меры по стабилизации юаня. Снижение рынка на закрытии вчера вечером, главным образом, было вызвано утренним падением американского рынка. Благодаря восстановлению цен на нефть, а также восстановлению азиатских рынков глобальный фон становится более оптимистичным. Более сильная в сравнении с ожиданиями июльская статистика по торговле из Китая сегодня утром усиливает позитивный настрой. Сегодня Альфа Банк рекомендует инвесторам обратить внимание на акции GMKN (на фоне роста цен на никель сегодня ночью). Цены на никель в Лондоне поднялись до $16 690/тонну. Акции золотодобывающих и нефтегазовых компаний также заслуживают внимание. Сегодняшний день богат и на финансовую отчетность. Рынок учитывает в своих ожиданиях 100-процентную вероятность понижения ставки на 25 б. п. на сентябрьском заседании ФРС.

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