Татар-информ

8 августа 2019, 13:56

СпортHi-Tech

Резидент казанского ИТ-парка оснастит системой контроля стадион ЧМ-2022 в Катаре

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СпортHi-Tech

Резидент казанского ИТ-парка оснастит системой контроля стадион ЧМ-2022 в Катаре

Компания «Инфоматика» выбрана официальным поставщиком системы контроля и управления доступом зрителей на стадион Al Rayan.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Резидент казанского ИТ-парка – компания «Инфоматика» оснастит системой контроля стадион чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба ИТ-парка.

«Решение резидентов ИТ-парка будет реализовано на строящемся стадионе Al Rayan, рассчитанным на 40 тыс. зрителей и являющимся одним из восьми стадионов чемпионата», – говорится в сообщении.

«Инфоматика» адаптировала систему турникетов серии Horizon и автоматических калиток Navigare ко всем требованиям Международной федерации футбола (FIFA). В том числе система учитывает и природные особенности Катара. Эмират заслужил звание одной из самых сложных для проведения спортивных состязаний стран в мире из-за постоянной жары и высокой влажности, а также песчаной пыли.

22-й чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.

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Резидент казанского ИТ-парка оснастит системой контроля стадион ЧМ-2022 в Катаре

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