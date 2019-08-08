После заморозки с 2020 года возобновится индексация материнского капитала

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Татарстане за время действия программы выдачи сертификатов материнского капитала количество заявлений на его получение достигло 280 тыс. Средствами маткапитала полностью распорядились 80% владельцев. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Гульсина Сабирова.

«Индексация материнского капитала возобновится с 2020 года после заморозки. Прогнозный его размер составляет 470 тыс. рублей», — добавила спикер.

Сумма маткапитала не менялась с 2015 года и составляла 453 тыс. рублей.

Кроме этого, Гульсина Сабирова добавила, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до конца 2021 года.

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