Браконьеры в Верхнеуслонском районе РТ застрелили самку кабана и скрылись на квадроцикле

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Браконьеры в Верхнеуслонском районе Татарстана застрелили самку кабана и скрылись на квадроцикле. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы происшествия.
«Мы пошли за грибами в лесопосадку возле садового товарищества "Тихий Плес". И рядом с лесопосадкой обнаружили подстреленного кабана. Рана была свежая, а застрелившие его скрылись на квадроцикле», – рассказал агенству очевидец.
Грибники позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и сообщили о случившемся.