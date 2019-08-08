Браконьеры в Верхнеуслонском районе РТ застрелили самку кабана и скрылись на квадроцикле

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Браконьеры в Верхнеуслонском районе Татарстана застрелили самку кабана и скрылись на квадроцикле. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы происшествия.

«Мы пошли за грибами в лесопосадку возле садового товарищества "Тихий Плес". И рядом с лесопосадкой обнаружили подстреленного кабана. Рана была свежая, а застрелившие его скрылись на квадроцикле», – рассказал агенству очевидец.

Грибники позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и сообщили о случившемся.

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