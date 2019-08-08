Житель Челнов купил снегоход через Интернет, но посылку с техникой так и не получил

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). 44-летний житель Набережных Челнов купил через Интернет снегоход, но посылку с техникой так и не получил. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«7 августа в отдел полиции "Электротехнический" обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что через сайт объявлений нашел продавца снегохода. Договорившись с ним о стоимости товара и сроках его доставки, потерпевший через мобильное приложение перечислил 147 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Однако в установленный срок посылку мужчина так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что номер афериста зарегистрирован в Ханты-Мансийском АО.



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