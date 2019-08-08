Минниханов примет участие в первом Каспийском форуме и встретится с Президентом Туркменистана

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в первом Каспийском экономическом форуме, который откроется в Туркменистане 12 августа. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В понедельник, 12 августа, Президент Татарстана посетит с рабочим визитом Туркменистан. Главная цель поездки — участие в первом Каспийском экономическом форуме, куда Рустам Нургалиевич получил личное приглашение. Российскую делегацию планирует возглавить Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев», — отметила Галимова.

Также во время визита планируется встреча с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, добавила официальный представитель Казанского Кремля.

По ее словам, в рамках форума рассмотрят вопросы сотрудничества в каспийском регионе, реализацию совместных проектов, создание особых экономических зон. Кроме того, Минниханов ознакомится с опытом работы нефтеперерабатывающего и полимерного заводов.

Татарстан также будет представлен на международной выставке инновационных технологий. Планируется подписание нескольких соглашений при участии республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.