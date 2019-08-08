Минниханов проинспектирует готовность объектов WorldSkills Kazan

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов проинспектирует объекты чемпионата мира WorldSkills Kazan. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сегодня во второй половине дня Рустам Нургалиевич посетит объекты, задействованные в проведении мирового чемпионата рабочих профессий, а также проведет комитет по готовности к WorldSkills», — отметила Галимова.

В частности, Президент осмотрит места проживания участников в Деревне Универсиады, которая на время проведения чемпионата будет именоваться Деревней WorldSkills, главную соревновательную площадку «Казань Экспо», а также Центр аккредитации участников, уточнила официальный представитель Казанского Кремля.

На сегодняшний день Центр аккредитации уже начал свою работу, а на «Казань Экспо» идет активная застройка соревновательных площадок. Кроме того, в Казань уже начали прибывать представители клиентских групп, эксперты и участники соревнований. Основной поток ожидается в середине августа, заключила Галимова.

Напомним, 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года.

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