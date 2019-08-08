Татар-информ

8 августа 2019, 12:28

Экономика и финансыОбщество

Новые платные парковки появятся в Казани

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Экономика и финансыОбщество

Новые платные парковки появятся в Казани

Парковочные места организуют на улице Достоевского и проспекте Победы.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Казани на проспекте Победы и улице Достоевского появятся новые места под платную парковку, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Так, платная парковка появится вдоль дома № 74а по улице Достоевского – от перекрестка с Товарищеской до перекрестка с Абжалилова. Парковка вместит до 9 машин, стоимость часа стоянки составит 50 рублей.

50 мест появится около дома № 56Б по проспекту Победы. В час парковка будет стоить 30 рублей.

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