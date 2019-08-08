Для молодых казанцев в парке им. Горького проведут лекторий по семейной экономике

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В казанском парке им. Горького 10 августа четвертый раз пройдет семейный праздник «Рожай, Казань!», который начнется в 13:00. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал советник управляющего Отделением ПФР по РТ Станислав Голле.

«Особенностью этого праздника в этом году будет наличие лектория от ведущих студентов КФУ, посвященного семейной экономике», — отметил спикер.

Кроме этого, традиционно на празднике будет стоять консультационный пункт от отделения Пенсионного фонда, где специалисты ответят на интересующие вопросы по материнскому капиталу.

«Будут мастер-классы по изготовлению различных поделок, как для детей, так и для взрослых. Кроме того, будет катание на беговелах, будет обучение детей. <...> Также будет йога для беременных на большой поляне», — добавила заместитель начальника юридического отдела Отделения ПФР по РТ Ксения Шигабутдинова.

По словам спикеров, праздник проводится в рамках национального проекта «Демография», ежегодно его посещают более 2 тыс. человек.

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