Более 300 юных гребцов сразятся в Казани за призы первенства РФ и всероссийских соревнований

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Казань примет первенство РФ и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Соревнования пройдут 8 — 12 августа, за победу сразятся более 300 спортсменов из 25 регионов России. Церемония открытия состоится 8 августа и начнется в 14.30.

Татарстан на турнире представят 7 спортсменов: Булат Хамидуллин, Никита Левин. Кирилл Николаевский, Родион Романов, Динар Байрамгалеев, Ильсаф Мухаметзянов и Сергей Пучков.

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