Среди пострадавших в слетевшем с обрыва автобусе Новороссийска есть жители Набережных Челнов

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Валерия Белова). Среди пострадавших в туристическом автобусе, который слетел с обрыва в Новороссийске, есть двое жителей Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Накануне в 10 вечера в Краснодарском крае на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив экскурсионный автобус санатория «Эллада» столкнулся с легковушкой. В результате столкновения автобус вылетел с обрыва.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ДТП пострадали 32 человека, один взрослый и двое детей погибли. Как рассказал собственный источник агенства, среди пострадавших пассажиров автобуса были двое жителей Набережных Челнов – 20-летний парень и 17-летняя девушка.

«Двое жителей Татарстана после ДТП госпитализированы в городскую больницу №1 Новороссийска в состоянии средней степени тяжести», – уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.





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