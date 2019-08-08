В Казани наркосбытчиков, у которых обнаружили тонну наркотиков, суд отправил за решетку на 70 лет

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Саляхова Елена). Советский районный суд Казани вынес приговор наркосбытчикам, у которых во время обысков изъяли более тонны наркотиков.

На скамье подсудимых оказались семь человек, трое из них жители Казани: 27-летние братья Василий Двирник и Дмитрий Кузнецов и 26-летний Денис Измайлов. Вместе с ними по делу проходят уроженец Грузии 32-летний Давид Нагладзе и трое жителей Китайской Народной Республики: Цзоу Юйсинь, Янь Тиной и Ли Цян.

По версии следствия, организатором наркогруппы являлся Дмитрий Кузнецов. В 2014 году он наладил поставку синтетических наркотиков из Китая в Россию. Несколько лет участники группы продавали наркотики оптовикам и делали закладки.

Задержали наркосбытчиков в 2016 году. Во время обыска на складах, которые находились в гаражах в Казани, Москве, Уссурийске и Новосибирске, полицейские нашли более тонны наркотиков.

Им предъявлено обвинение по статьям «Руководство подразделением преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

После завершения следствия дело было передано в Советский районный суд Казани. Судебные разбирательства длились полтора года.

В итоге Дмитрий Кузнецов отправится в колонию на 15 лет, Денис Измайлов и Давид Нагладзе на 11 лет, Ли Цян получил 10 лет, Цзоу Юйсинь и Янь Тиной – по 5 лет. Все семеро будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

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