Более 90% татарстанских семей направляют средства маткапитала на улучшение жилищных условий

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). За первые шесть месяцев текущего года татарстанский ПФР выдал более 10 тыс. сертификатов материнского капитала и удовлетворил 13 тыс. заявлений о распоряжении средствами. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Гульсина Сабирова.

«Наибольшую часть распоряжений материнским капиталом составляют заявления на улучшение жилищных условий, их доля в общем объеме принятых заявлений составляет 90%», — отметила спикер.

Она добавила, что с каждым годом все больше семей проявляют интерес к использованию средств на обучение детей: «Рост обращений на обучение детей обусловлен тем, что в прошлом году были приняты поправки в закон, которые сняли трехлетнее ограничение по использованию средств на дошкольное образование», — уточнила Гульсина Сабирова.

Кроме этого, она напомнила, что в марте приняли новый закон, направленный на совершенствование механизма предоставления средств по улучшению жилищных условий. Главное изменение коснулось усиления контроля состояния жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала.

«В частности, установлены полномочия Пенсионного фонда по уточнению пригодности для проживания в жилых помещениях. Таким образом, если жилое помещение не пригодно для проживания, аварийное, подлежащее сносу — это является законным основанием для отказа в удовлетворении заявления», — рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ.

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