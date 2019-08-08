Опрос: казанцы предпочитают кошек собакам

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Казанцы чаще заводят кошек, нежели собак, следует из данных опроса Mail.ru Group. Об этом сообщает ТАСС.

Соотношение кошек и собак в пользу первых также в Уфе, Иваново, Самаре и Барнауле. Однако большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Самыми популярными в РФ являются беспородные кошки, их выбирают 55% россиян. На втором месте — британские кошки (11%), на третьем — шотландцы (8%). Топ-5 распространенных пород замыкают мейн-кун (3%) и сибирская кошка (3%).

Чаще всего россияне называют своих кошек Маруся, Муся, Мася, Алиса и Соня. Коты в большинстве случаев носят имя Барсик, Вася, Кузя, Рыжик и Сема.

Опрос приурочен ко Всемирному дню кошек, который отмечается сегодня, 8 августа.

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