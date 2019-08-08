Лишенного прав водителя поймали в Казани инспекторы ДПС за рулем «Яндекс.Драйв»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Во время проверки каршеринговых автомобилей в Казани инспекторы ГИБДД поймали лишенного прав водителя. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы ДПС Казани в Инстаграме.

«В Казани в очередной раз прошло профилактическое мероприятие "Каршеринг". Госавтоинспекция провела мероприятие, направленное на выявление и профилактику нарушений ПДД со стороны водителей, пользующихся услугами проката автомобилей», – уточняется на странице в соцсети.

Всего во время рейда были выявлены более 50 нарушителей, 17 из которых находились за рулем каршеринговых автомобилей. В основном автомобилисты «попадались» на не пристегнутых ремнях и парковке в запрещенных местах. Также были те, кто перевозил детей без специального кресла.

Один из водителей каршеринга еще в апреле прошлого года был лишен водительских прав, но удостоверение тогда не сдал. Инспекторы ДПС отправили автомобиль нарушителя на штрафстоянку, а у мужчины забрали удостоверение автомобилиста.



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