Самозанятые предложат свои товары и услуги на фестивале в Горкинско-Ометьевском лесу

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В эти выходные, 10 и 11 августа, в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет фестиваль самозанятых, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Свои товары и услуги на фестивале предложат более 200 самозанятых. Площадку поделят на 8 функциональных зон: маркет, экобазар, фуд-корт, лекторий, детская зона, фитнес и зоны консультаций и услуг.

Для посетителей фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и ярмарка изделий ручной работы. В зоне фитнеса всех желающих научат новым упражнениям и подберут специальную программу тренировок. Кроме того, гостей проконсультируют психологи, юристы и специалисты по пенсионному страхованию, а эксперты Центра поддержки самозанятых расскажут про налоговый режим и помогут зарегистрироваться в этом качестве.

Начало фестиваля — в 11 часов, пройти на него можно бесплатно. Чтобы участвовать в ярмарке, самозанятым необходимо подать заявку по телефонам +7(950)317-15-11, +7(987)002-91-71, + 7(937)600-12-26.

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