Бесплатный билет, удобная одежда и шатл до Kazan Expo: в Минобре дали советы посетителям WorldSkills

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). С 22 по 27 августа в Казани пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Министерство образования и науки РТ опубликовало ряд советов для посетителей конкурса.

Так, в ведомстве советуют получить бесплатный электронный билет для входа на выставочную площадку Kazan Expo. Он позволяет проходить на соревновательные базы неограниченное количество раз. Кроме того, билет необходимо распечатать, ведь сканер может не считать штрих-код с экрана телефона.

«Дети в возрасте до 12 лет не обязаны регистрироваться или получать билет, однако их должен сопровождать взрослый», — подчеркнули в Минобре.

Перед посещением зрителям советуют заранее выстроить свой маршрут. Добраться на Kazan Expo можно несколькими способами. Так, на площадку можно доехать на электричке от вокзала «Казань-1», стоимость билета составит 40 рублей, а время в пути — около получаса. Еще один вариант — трансфер на автобусе с перехватывающих парковок. Шатлы будут ходить от ТРЦ «Мега» и станции метро «Дубравная». Для посадки на автобус пассажиру нужно будет предъявить распечатанный билет на соревнования.

«Перед посещением Kazan Expo внимательно ознакомьтесь со списком запрещенных к посещению объектов, опубликованным на официальном сайте WorldSkills Kazan 2019 . Пожалуйста, обратите особое внимание на воду и другие ограничения жидкости (бутылки объемом более 500 мл не допускаются)», — сообщают в Министерстве образования и науки РТ, при этом добавив, что для посетителей соревнований будут работать камеры хранения.

Одеваться зрителям советуют в удобную одежду и обувь, отмечая, что территория выставочной площадки, где пройдут соревнования WorldSkills, большая — 58 га. Для маленьких детей советуют брать коляски. Перед началом соревнований зрителей призывают зайти на официальный сайт мирового чемпионата или в приложение, чтобы проверить расписание автобусов и изучить карту соревнований.

В ведомстве также напомнили, что церемонии открытия и закрытия чемпионата WorldSkills пройдут на стадионе «Казань Арена». Билеты можно приобрести на официальном сайте соревнований, а также в кассах стадиона ежедневно с 10.00 до 19.00. Стоимость билетов на церемонию варьируется от 300 до 1000 рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.