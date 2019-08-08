Татар-информ

8 августа 2019, 10:31

Происшествия

В Набережных Челнах рой шмелей напал на малышей в детском саду

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Происшествия

В Набережных Челнах рой шмелей напал на малышей в детском саду

Спасатели нашли шмелиное гнездо под полом беседки, забрали его и вывезли в лес.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах спасатели вывезли в лес рой шмелей, который напал на малышей в детском саду. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 15.12 на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила заведующая детским садом №59 и сообщила, что в беседке на улице летает рой шмелей, который кусает детей», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Спасатели ЗПСО №6 выяснили, что насекомые устроили себе жилище под полом беседки. Они разобрали балки, вытащили шмелиное гнездо и вывезли его в лес.
 

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