Во время фестиваля «Фанфары Казани» в городе перекроют несколько центральных улиц

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В два дня фестиваля «Фанфары Казани» в столице Татарстана перекроют несколько центральных улиц. 9 и 11 августа движение транспорта будет закрыто из-за прохождения колонны оркестров — участников фестиваля, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дороги будут перекрыты 9 августа с 13.00 до 15.30 и 11 августа с 13.30 до 16.00. В оба дня оркестры пройдут по одинаковому маршруту. Колонна начнет движение от часов на улице Баумана, пройдет до Профсоюзной и поднимется на площадь Первого Мая.

Движение будет ограничено на перекрестке улицы Баумана с Университетской, Астрономической, Чернышевского и Профсоюзной, на улице Кремлевская и на участке от Чернышевского до площади Первого Мая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на фестивале духовых оркестров «Фанфары Казани» впервые сыграют летчики.

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