В сборную России на WorldSkills Kazan 2019 вошел студент Лубянского лесотехнического колледжа

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Одним из участников сборной России на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 станет студент 3-го курса ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» Станислав Козырев. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Станислав Козырев будет соревноваться в компетенции «Ландшафтный дизайн».

«Я занимаюсь ландшафтным дизайном с 2016 года. Мне всегда нравилась эта сфера деятельности, создавать своими руками красоту, тихие и мирные уголки с неповторимой атмосферой», — рассказал он.

В настоящее время юноша находится в Москве, где готовится к соревнованиям на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В сборную России вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что участникам и гостям 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 предложат меню из блюд европейской, азиатской и татарской кухонь.

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