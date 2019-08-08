(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Заявки на конкурс на получение гранта для обучения в Шухов Лаб принимаются до 10 августа, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
Конкурс проводят Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ совместно с Шухов Лаб и Правительством РТ для студентов и выпускников из Татарстана для обучения на международной магистерской программе НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего».
Пять финалистов получат грант Президента РТ, который покроет стоимость обучения на магистерской программе в течение 2 лет и проживание в общежитии НИУ ВШЭ во время учебы. Размер одного гранта составит до 950 тыс. рублей.
Информация о конкурсе и требования к кандидату размещены на сайте.