Татар-информ

8 августа 2019, 07:13

Наука и образование

Заявки на конкурс на получение гранта для обучения в Шухов Лаб принимаются до 10 августа

Наука и образование

Заявки на конкурс на получение гранта для обучения в Шухов Лаб принимаются до 10 августа

Пять финалистов получат грант Президента РТ, который покроет стоимость обучения на магистерской программе и проживание в общежитии НИУ ВШЭ.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Заявки на конкурс на получение гранта для обучения в Шухов Лаб принимаются до 10 августа, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Конкурс проводят Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ совместно с Шухов Лаб и Правительством РТ для студентов и выпускников из Татарстана для обучения на международной магистерской программе НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего».

Пять финалистов получат грант Президента РТ, который покроет стоимость обучения на магистерской программе в течение 2 лет и проживание в общежитии НИУ ВШЭ во время учебы. Размер одного гранта составит до 950 тыс. рублей. 

Информация о конкурсе и требования к кандидату размещены на сайте.

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