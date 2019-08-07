Набсовет ОЭЗ «Иннополис» под руководством Минниханова рассмотрит девять новых проектов

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис», в ходе которого будут рассмотрены проекты девяти компаний, претендующих на получение статуса резидента ОЭЗ. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует провести заседание Наблюдательного совета ОЭЗ “Иннополис”», – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в особой зоне «Иннополис», среди компаний, претендующих на получение статуса резидента, есть предприятия федерального и международного уровня, в том числе дочерние фирмы ПАО «Газпром нефть» и АО «Концерн Росэнергоатом». Представленные компании занимаются разработкой программного обеспечения в различных областях. В том числе они создают системы навигации для автомобильной и аэрокосмической промышленности, системы лояльности для пациентов лечебно-профилактических учреждений. На заседании набсовета также будут рассмотрены проекты цифровизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения эффективности систем видеонаблюдения за счет внедрения искусственного интеллекта, проекты в области цифрового управления бизнес-процессами.

Сегодня ОЭЗ «Иннополис» – это 79 резидентов и 11 партнеров из высокотехнологичных и цифровых индустрий, создавших более 2,5 тыс. рабочих мест и проинвестировавших более 9,9 млрд рублей в экономику Татарстана.

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