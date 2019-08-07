Татар-информ

8 августа 2019, 07:41

Официальная хроника

Набсовет ОЭЗ «Иннополис» под руководством Минниханова рассмотрит девять новых проектов

Официальная хроника

Набсовет ОЭЗ «Иннополис» под руководством Минниханова рассмотрит девять новых проектов

Фото: архив tatarstan.ru

Резидентами ОЭЗ планируют стать компании федерального и международного уровня, в том числе подразделения «Газпром нефти» и Концерна «Росэнергоатом».

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис», в ходе которого будут рассмотрены проекты девяти компаний, претендующих на получение статуса резидента ОЭЗ. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует провести заседание Наблюдательного совета ОЭЗ “Иннополис”», – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в особой зоне «Иннополис», среди компаний, претендующих на получение статуса резидента, есть предприятия федерального и международного уровня, в том числе дочерние фирмы ПАО «Газпром нефть» и АО «Концерн Росэнергоатом». Представленные компании занимаются разработкой программного обеспечения в различных областях. В том числе они создают системы навигации для автомобильной и аэрокосмической промышленности, системы лояльности для пациентов лечебно-профилактических учреждений. На заседании набсовета также будут рассмотрены проекты цифровизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения эффективности систем видеонаблюдения за счет внедрения искусственного интеллекта, проекты в области цифрового управления бизнес-процессами.

Сегодня ОЭЗ «Иннополис» – это 79 резидентов и 11 партнеров из высокотехнологичных и цифровых индустрий, создавших более 2,5 тыс. рабочих мест и проинвестировавших более 9,9 млрд рублей в экономику Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Президент РТ и глава Ростовской области подписали «дорожную карту» развития связей между регионами
Новости дня
09:13
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Днях татарской молодежи

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:10
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о материнском капитале для семейного благополучия

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:00
Законопроект о «наливайках» в жилых домах Госдума рассмотрит осенью по инициативе Татарстана

Судьбу алкомаркетов смогут решать с учетом мнения жителей многоквартирных домов, в которых размещаются эти магазины.

08:46
В сборную России на WorldSkills Kazan 2019 вошел студент Лубянского лесотехнического колледжа

Станислав Козырев будет соревноваться в компетенции «Ландшафтный дизайн».

08:30
Ильдар Гильмутдинов: Разделение татар в переписи 2020 года — это фейк

Для переписи населения будут использоваться бланки образца 2010 года, отметил депутат Госдумы от Татарстана.

08:07
В ОНФ предложили позволить россиянам иногда работать удаленно
08:00
Рабочая группа Госдумы по сохранению Волги собрала рекордное количество депутатов

Парламентарий от Татарстана Ильдар Гильмутдинов стал замруководителя рабочей группы из полусотни депутатов.

07:41
Набсовет ОЭЗ «Иннополис» под руководством Минниханова рассмотрит девять новых проектов

Резидентами ОЭЗ планируют стать компании федерального и международного уровня, в том числе подразделения «Газпром нефти» и Концерна «Росэнергоатом».

07:13
Заявки на конкурс на получение гранта для обучения в Шухов Лаб принимаются до 10 августа

Пять финалистов получат грант Президента РТ, который покроет стоимость обучения на магистерской программе и проживание в общежитии НИУ ВШЭ.

06:50
Благодаря спецрейсу пенсионерки из дальних поселений смогли пройти обследование в ЦРБ Нижнекамска

Всего за месяц с помощью подобных автобусов диспансеризацию должны будут пройти 56 одиноких пенсионеров.

06:24
В Альметьевске представят выставку художницы, воссоздающей в работах строки Корана

Выставка Гульназ Исмагиловой «Каллиграфия — источник вдохновения» пройдет с 10 по 11 августа в планетарии «Сфера».

05:36
В Набережных Челнах фестиваль уличного кино перенесут на площадь Азатлык

Организаторы предлагают посетителям захватить с собой теплые пледы и чай в термосах.

04:18
В Мамадыше выпрямят русло и расчистят реку Ошма, затапливающую набережную и участки жителей

Стоимость работ по русловыпрямлению и расчистке реки составит 25 млн рублей.

03:28
На портале «Российское образование» появился исторический проект «Учитель и учительство»
02:24
Минтруд РТ: С начала года в Татарстане более 10 тыс. семей получают выплаты на первого ребенка

2785 сельских жительниц из республики в этом году получили новые выплаты в связи с рождением первенца и третьего ребенка в семье.

01:15
Альметьевск примет в сентябре полумарафон-2019

В полумарафоне примут участие около 400 человек, в том числе ведущие российские спортсмены.

00:24
Более 19 литров крови сдали жители Чистополя во время донорской акции

Перед процедурой забора крови каждый донор прошел медицинский осмотр.

7.08 23:58
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
7.08 23:45
В Татарстане протестируют систему по выявлению авто без ОСАГО

Система по определению машин без полиса ОСАГО с помощью видеокамер уже заработала в Москве.

7.08 23:24
Цены на нефть снизились на 5%, но частично отыграли падение
7.08 23:06
За неделю в двух моногородах Татарстана сократилось число безработных

На учете в службах занятости пяти моногородов республики состоят 2899 безработных человек.

7.08 22:50
Пасмурная и влажная погода сохранится в Татарстане

В светлое время суток воздух по республике прогреется до 22 градусов тепла.

7.08 22:32
Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

Заявки на конкурс татарстанцы могут подать до 5 сентября.

7.08 22:14
Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 11261 человека

На рынке труда республики работодатели предлагают более 46,6 тысяч вакансий.

7.08 22:00
Экология, читка по ролям и благоустройство: в Приволжском районе Казани прошел «Литературный дворик»
События