На портале «Российское образование» появился исторический проект «Учитель и учительство»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). На федеральном портале «Российское образование» появился специальный проект «Учитель и учительство в России: история и современность». Он знакомит с основными этапами системы отечественного образования нескольких веков, сообщает Минобрнауки РТ.

Проект состоит из разделов, в которых размещены материалы о появлении начального и общего среднего образования в стране, рассказывается о том, в каком веке женщины добились права на преподавание, каково было жалование педагогов в Российской империи и многое другое. Кроме того, можно узнать о развитии профессионального образования, знаменитых выпускниках профтехучилищ.

В разделе «Люди» представлены портреты выдающихся деятелей педагогики, основателей школ и основоположников педагогических теорий.

«В разделе “Документы и фотографии” можно изучить указы, распоряжения и резолюции съездов учителей. Среди документов – оглавление к Азбуке одного из первых русских книгопечатников Ивана Федорова, свидетельство о политической благонадежности учителя начала XX века и т. д.», – отмечается в сообщении министерства.

Федеральный портал «Российское образование» был создан в 2002 году. Сегодня его аудитория насчитывает более миллиона уникальных посетителей ежемесячно и более 3 млн уникальных просмотров.

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