Законопроект о «наливайках» в жилых домах Госдума рассмотрит осенью по инициативе Татарстана

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Первое чтение законопроекта о «наливайках» в многоквартирных домах может пройти в Госдуме уже осенью. Инициатива была предложена Татарстаном, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» парламентарий от республики Ильдар Гильмутдинов.

«Важный вопрос, который волновал многие регионы, был поднят, в том числе, по инициативе Татарстана. Это так называемые „наливайки“ в многоквартирных домах. Из-за них люди, которые живут в многоквартирных домах, жалуются на безобразие, пьянство, нарушение тишины и покоя», — сказал парламентарий.

По его мнению, в принятии решения о судьбе алкомаркета или питейного заведения должны участвовать люди, живущие в том же доме.

«Через депутатский законопроект нашли компромисс, который решает эту проблему, наделяя полномочиями субъекты. Эти „наливайки“ должны работать с учетом мнения жильцов многоквартирных домов. В осеннюю сессию мы этот законопроект будем двигать, надеюсь, его примут. Пусть наши граждане знают, что мы в курсе этой проблемы и будем ее решать», — заключил Гильмутдинов.

Этой осенью Госдума также планирует рассмотреть другую инициативу Татарстана — об обновлении системы взыскания алиментов.

Полностью интервью с депутатом Госдумы от Татарстана, Председателем Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым читайте на портале sntat.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.