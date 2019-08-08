Минтруд РТ: С начала года в Татарстане более 10 тыс. семей получают выплаты на первого ребенка

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). С начала года в Татарстане 10168 семей получают выплаты на первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Кроме того, татарстанские мамы, проживающие на селе не менее трех лет и родившие ребенка после 1 января 2018 года, могут получить единовременную выплату. Если мама первенца не достигла 25-летнего возраста, то выплата составит 50 тысяч рублей. Если мама в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то размер выплаты составит 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Согласно данным на начало августа, новую выплату получили 2785 жительниц татарстанских сел, у кого появился первенец, и 541 женщина, в чьей семье родился третий ребенок.



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