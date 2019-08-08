Госдума рассмотрит осенью пакет инициатив Татарстана об обновлении системы взыскания алиментов

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Пакет законопроектов об усовершенствовании системы взыскания алиментов, инициированный Татарстаном, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал парламентарий от республики Ильдар Гильмутдинов.

«Татарстан внес проект законопроектов, связанных с алиментами. Тема очень непростая и актуальная для всей страны. Задолженность сумасшедшая. Только по Татарстану за 1 млрд рублей, а по всей стране — десятки миллиардов. Нужно вносить изменения. Например, погашение задолженности по алиментам в судебном порядке. Также предлагается ужесточение уголовной ответственности за неуплату алиментов», — сказал собеседник агентства.

В начале лета депутаты Госсовета РТ собирались направить в Госдуму России пакет из нескольких федеральных законопроектов, касающихся совершенствования механизма взыскания алиментов.

Гильмутдинов рассказал, что в Госдуму направлено 13 законопроектов, инициированных Республикой Татарстан. Из них есть те, которые приняты в первом чтении, но основная часть «свежая».

Полностью интервью с депутатом Госдумы от Татарстана, Председателем Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым читайте на портале sntat.ru.

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