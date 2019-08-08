(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новость о разделении татар на подгруппы можно отнести к числу фейковых, заявил парламентарий от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в интервью ИА «Татар-информ».

«Это из серии фейковой информации, — сказал депутат Госдумы, отвечая на вопрос агентства. — Эту тему обсуждали на сессии антропологов и этнографов. Есть специальная правительственная комиссия во главе с руководителем Росстата, которая определяет содержание переписных листов. И никакого разделения татар на группы там нет».

Были предложения указывать по несколько национальностей для детей из смешанных семей. Например: «русский, татарин» или «татарка, чувашка». Гильмутдинов раскритиковал эту идею.

«Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных отношений во главе с Виталием Леонтьевичем Мутко, эту тему там обсуждали по моей инициативе. Я сказал, что категорически против того, чтобы писали по несколько национальностей через запятую, добавляли вторую строку. Никто не заинтересован в дроблении», — заявил собеседник агентства. Гильмутдинов добавил, что для переписи населения будут использоваться бланки образца 2010 года.

О том, что в переписи населения России в следующем году татар разделят на подгруппы, ранее заявил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В этот период будут собираться сведения о населении по состоянию на 1 октября 2020 года.

Полностью интервью с депутатом Госдумы от Татарстана, Председателем Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым читайте на портале sntat.ru.

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