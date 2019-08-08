Динара Прокопьева

8 августа 2019, 08:30

ПолитикаОбщество

Ильдар Гильмутдинов: Разделение татар в переписи 2020 года — это фейк

Рекомендуем

ПолитикаОбщество

Ильдар Гильмутдинов: Разделение татар в переписи 2020 года — это фейк

Фото: Рамиль Гали

Для переписи населения будут использоваться бланки образца 2010 года, отметил депутат Госдумы от Татарстана.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новость о разделении татар на подгруппы можно отнести к числу фейковых, заявил парламентарий от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в интервью ИА «Татар-информ».

«Это из серии фейковой информации, — сказал депутат Госдумы, отвечая на вопрос агентства. — Эту тему обсуждали на сессии антропологов и этнографов. Есть специальная правительственная комиссия во главе с руководителем Росстата, которая определяет содержание переписных листов. И никакого разделения татар на группы там нет».

Были предложения указывать по несколько национальностей для детей из смешанных семей. Например: «русский, татарин» или «татарка, чувашка». Гильмутдинов раскритиковал эту идею.

«Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных отношений во главе с Виталием Леонтьевичем Мутко, эту тему там обсуждали по моей инициативе. Я сказал, что категорически против того, чтобы писали по несколько национальностей через запятую, добавляли вторую строку. Никто не заинтересован в дроблении», — заявил собеседник агентства. Гильмутдинов добавил, что для переписи населения будут использоваться бланки образца 2010 года.

О том, что в переписи населения России в следующем году татар разделят на подгруппы, ранее заявил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В этот период будут собираться сведения о населении по состоянию на 1 октября 2020 года.

Полностью интервью с депутатом Госдумы от Татарстана, Председателем Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым читайте на портале sntat.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Законопроект о «наливайках» в жилых домах Госдума рассмотрит осенью по инициативе Татарстана
Новости дня
09:13
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Днях татарской молодежи

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:10
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о материнском капитале для семейного благополучия

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:00
Законопроект о «наливайках» в жилых домах Госдума рассмотрит осенью по инициативе Татарстана

Судьбу алкомаркетов смогут решать с учетом мнения жителей многоквартирных домов, в которых размещаются эти магазины.

08:46
В сборную России на WorldSkills Kazan 2019 вошел студент Лубянского лесотехнического колледжа

Станислав Козырев будет соревноваться в компетенции «Ландшафтный дизайн».

08:30
Ильдар Гильмутдинов: Разделение татар в переписи 2020 года — это фейк

Для переписи населения будут использоваться бланки образца 2010 года, отметил депутат Госдумы от Татарстана.

08:07
В ОНФ предложили позволить россиянам иногда работать удаленно
08:00
Рабочая группа Госдумы по сохранению Волги собрала рекордное количество депутатов

Парламентарий от Татарстана Ильдар Гильмутдинов стал замруководителя рабочей группы из полусотни депутатов.

07:41
Набсовет ОЭЗ «Иннополис» под руководством Минниханова рассмотрит девять новых проектов

Резидентами ОЭЗ планируют стать компании федерального и международного уровня, в том числе подразделения «Газпром нефти» и Концерна «Росэнергоатом».

07:13
Заявки на конкурс на получение гранта для обучения в Шухов Лаб принимаются до 10 августа

Пять финалистов получат грант Президента РТ, который покроет стоимость обучения на магистерской программе и проживание в общежитии НИУ ВШЭ.

06:50
Благодаря спецрейсу пенсионерки из дальних поселений смогли пройти обследование в ЦРБ Нижнекамска

Всего за месяц с помощью подобных автобусов диспансеризацию должны будут пройти 56 одиноких пенсионеров.

06:24
В Альметьевске представят выставку художницы, воссоздающей в работах строки Корана

Выставка Гульназ Исмагиловой «Каллиграфия — источник вдохновения» пройдет с 10 по 11 августа в планетарии «Сфера».

05:36
В Набережных Челнах фестиваль уличного кино перенесут на площадь Азатлык

Организаторы предлагают посетителям захватить с собой теплые пледы и чай в термосах.

04:18
В Мамадыше выпрямят русло и расчистят реку Ошма, затапливающую набережную и участки жителей

Стоимость работ по русловыпрямлению и расчистке реки составит 25 млн рублей.

03:28
На портале «Российское образование» появился исторический проект «Учитель и учительство»
02:24
Минтруд РТ: С начала года в Татарстане более 10 тыс. семей получают выплаты на первого ребенка

2785 сельских жительниц из республики в этом году получили новые выплаты в связи с рождением первенца и третьего ребенка в семье.

01:15
Альметьевск примет в сентябре полумарафон-2019

В полумарафоне примут участие около 400 человек, в том числе ведущие российские спортсмены.

00:24
Более 19 литров крови сдали жители Чистополя во время донорской акции

Перед процедурой забора крови каждый донор прошел медицинский осмотр.

7.08 23:58
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
7.08 23:45
В Татарстане протестируют систему по выявлению авто без ОСАГО

Система по определению машин без полиса ОСАГО с помощью видеокамер уже заработала в Москве.

7.08 23:24
Цены на нефть снизились на 5%, но частично отыграли падение
7.08 23:06
За неделю в двух моногородах Татарстана сократилось число безработных

На учете в службах занятости пяти моногородов республики состоят 2899 безработных человек.

7.08 22:50
Пасмурная и влажная погода сохранится в Татарстане

В светлое время суток воздух по республике прогреется до 22 градусов тепла.

7.08 22:32
Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

Заявки на конкурс татарстанцы могут подать до 5 сентября.

7.08 22:14
Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 11261 человека

На рынке труда республики работодатели предлагают более 46,6 тысяч вакансий.

7.08 22:00
Экология, читка по ролям и благоустройство: в Приволжском районе Казани прошел «Литературный дворик»
События