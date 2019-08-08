Рабочая группа Госдумы по сохранению Волги собрала рекордное количество депутатов

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Госдуме создана рабочая группа по сохранению реки Волги, в которую вошло рекордное число депутатов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал парламентарий от республики Ильдар Гильмутдинов.

«[В Госдуме] создали специальную рабочую группу из депутатов всех фракций. Туда вошло рекордное количество депутатов — около 50 человек. У нас никогда такой большой группы не формировалось ни по одному вопросу. Это говорит об очень сильной заинтересованности не только 15 регионов, прилегающих к Волге», — отметил депутат и добавил, что практически половина субъектов РФ относится к ареалу Волги.

Руководителем рабочей группы избрана Валентина Терешкова, а ее заместителем — Ильдар Гильмутдинов.

«Уже на первом заседании, собрав депутатский корпус, субъекты, министерства и ведомства, увидели, настолько глубоко и комплексно надо решать эту проблему, что даже федеральной программы „Оздоровление Волги“ будет недостаточно», — сказал собеседник агентства.

Рабочая группа предложила включить в программу посадку лесов вокруг берега, которую инициировал Татарстан. Также необходима биологическая очистка воды, изучение гидроузлов на необходимость реконструкции.

«Мы их [предложения] направили в соответствующие министерства, ведомства, регионы. Вопрос находится на нашем контроле. Осенью будем продолжать работать совместно, чтобы весь необходимый комплекс мер был направлен на приведение в порядок реки Волги. Если мы этого не сделаем, погубим нашу реку», — заключил Гильмутдинов.

Ранее стало известно, что основная часть средств по нацпроекту «Экология» в Татарстане пойдет на оздоровление Волги. Всего на реализацию нацпроекта в республике направят 5,8 млрд рублей до 2021 года.

Полностью интервью с депутатом Госдумы от Татарстана, Председателем Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым читайте на портале sntat.ru.

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