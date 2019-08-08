В Набережных Челнах фестиваль уличного кино перенесут на площадь Азатлык

(Набережные Челны, 8 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах фестиваль уличного кино меняет место дислокации. С майдана парка «Прибрежный» он переместится на площадь Азатлык, сообщает Управление культуры исполкома города.

Завтра, 9 августа, в амфитеатре на обновленной площади Азатлык зрители увидят лучшие короткометражные ленты разных жанров и стилей, снятые российскими режиссерами за последний год. Проголосовать за понравившуюся картину можно будет светом фонарика.

Кроме того, челнинцев ждут мастер-классы и выступления танцоров в стилях регентон, вог, хайхилс, рок-концерт, а также лекторий «Волшебные миры: кино, комиксы, книги» от известного челнинского блогера и культуртрегера Анатолия Ухандеева.

Организаторы с учетом погодных условий предлагают посетителям фестиваля захватить с собой теплые пледы и чай в термосах, а также раскладные туристические стульчики.

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