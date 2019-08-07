Благодаря спецрейсу пенсионерки из дальних поселений смогли пройти обследование в ЦРБ Нижнекамска

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Для пенсионерок из Кармалинского поселения, сел Городище и Старошешминск организовали специальный рейс в центральную больницу Нижнекамска, чтобы они смогли пройти маммографию. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Все остальные процедуры – анализ крови, ЭКГ, измерение глазного давления – жительницы поселений смогли пройти утром в своих же ФАПах. Таким образом, 16 женщин старше 65 лет смогли за один день пройти диспансеризацию.

Отмечается, что рейс был пробным, а следующий планируется совершить завтра, 9 августа. Всего за месяц с помощью подобных спецрейсов диспансеризацию должны будут пройти 56 одиноких пенсионеров.

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