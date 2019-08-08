В Альметьевске представят выставку художницы, воссоздающей в работах строки Корана

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Альметьевске художница Гульназ Исмагилова, воссоздающая в своих работах строки Корана, 10 августа представит выставку «Каллиграфия — источник вдохновения» в планетарии «Сфера». Выставка будет работать до 11 августа. Об этом сообщили кураторы паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках».

«10 августа состоится торжественное открытие выставки „Каллиграфия — источник вдохновения“ художницы Гульназ Исмагиловой. Познакомиться с работами каллиграфа можно будет до 11 августа включительно», — написали кураторы.

Также, художница проведет для всех желающих мастер-класс «Основы куфического», где познакомит участников с основными видами каллиграфии и шрифтом «Куфи» — одним из видов арабского письма, который был создан в конце VIII века.

Гульназ Исмагилова в своих работах воссоздает строки Корана и превращает все изображение в яркий художественный образ. Она работает с разными техниками каллиграфии и занимается искусством тезхиб — традиционной исламской живописью.

Сейчас художница является студенткой магистратуры Государственного университета Мармара в Турции. К слову, Гульназ Исмагилова была участницей около уже 50 выставок, в том числе и персональных, которые проходили не только в России, но и за рубежом.



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