Татар-информ

8 августа 2019, 09:10

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о материнском капитале для семейного благополучия

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о материнском капитале для семейного благополучия

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 8 августа, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная материнскому капиталу для семейного благополучия.

В мероприятии примут участие начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Сабирова Гульсина, заместитель начальника отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Марина Ермохина, советник управляющего Отделением ПФР по РТ Станислав Голле и заместитель начальника юридического отдела Отделения ПФР по РТ Ксения Шигабутдинова.

На пресс-конференции расскажут о том, как можно использовать средства материнского капитала в 2019 году, какие семьи имеют право на выплату, о размерах выплат и куда следует обращаться за получением сертификата и др. Также на пресс-конференции расскажут о семейном празднике «Рожай, Казань!», который состоится 10 августа 2019 г. в парке Горького, в рамках которого запланированы мероприятия от партнеров: консультационный пункт Пенсионного фонда по вопросам получения и использования материнского капитала, катание на беговелах, аттракционы для детей, интерактивная сказка, зона аквагрима, фотозона и т.д.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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