Альметьевск примет в сентябре полумарафон-2019

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). 7 сентября в Альметьевске пройдет «Альметьевский полумарафон-2019», в котором ожидается участие 400 человек, сообщает пресс-служба Альметьевского муниципального района.

«В массовых легкоатлетических соревнованиях примут также участие ведущие российские спортсмены», — говорится в сообщении.

Маршрут альметьевского полумарафона будет проходить по проспекту Строителей, по улице Шевченко до кольца Зарипова, обратно до кольца Фахретдина, по улице Ленина до улицы Фахретдина и обратно по улице Чехова.

В день соревнований будут установлены временные знаки объезда маршрута. С 12 часов дня до 19 часов вечера выезды со дворов и перекрестки по маршруту будут перекрыты легковыми автомобилями и грузовым автотранспортом.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут на этот период.

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